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10:32 (мск), источник: VN.ru

Процедуру регистрации на портале госуслуг упростили

Для того чтобы оформить документы или получить справку, теперь не нужно далеко ходить. Проект «Госуслуги» расширяют и модернизируют.

Многим россиянам уже знаком Интернет-портал Госуслуги.ру. Через сеть люди сегодня записываются к врачу, на консультацию и для получения десятков необходимых документов разных ведомств. Но чтобы стать пользователем портала, необходимо завести учетную запись. Потом поехать в многофункциональный центр и взять специальный пароль. И только после этого записаться на получение той или иной госуслуги. Теперь никакой дополнительный шифр не нужен.

— Теперь можно просто к нам сразу приходить, подтверждать свою учетную запись, и сразу отправляться на получение госуслуги. Оказание государственных услуг осуществляется в приоритетном порядке, гражданам назначается конкретное время, они не стоят в очереди. Заявление можно заполнить в своей учетной записи дома, в комфортной обстановке, и потом прийти в назначенное время и получить госуслугу, — сообщила начальник отделения оказания госуслуг УВМ ГУ МВД России по НСО Марина Лисичкина.

В региональном управлении по вопросам миграции, бывшее УФМС, сегодня открыты 10 отделений по всему Новосибирску, где можно одновременно зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить ту или иную услугу. Люди довольны.

— Сегодня пришли, зарегистрировались здесь, это заняло минут 10−15, мы на днях собираемся поставить ребенка на учет в садик, — рассказывает посетитель Дмитрий Филюшин.

— Нужно было только подтвердить личность любым удобным способом, я заполнила заявку — и через три дня паспорт уже можно забирать, — говорит посетитель Елизавета Командирова.

Регистрация автомобиля, все миграционные услуги, отделов ЗАГС, налоговой службы и многое другое. Онлайн в сети сегодня доступны большинство государственных и муниципальных услуг. Собственно, слоган развития Интернет-портала так и звучит — «Проще, чем кажется».

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