Процедуру регистрации на портале госуслуг упростили
Для того чтобы оформить документы или получить справку, теперь не нужно далеко ходить. Проект «Госуслуги» расширяют и модернизируют.
Для того чтобы оформить документы или получить справку, теперь не нужно далеко ходить. Проект «Госуслуги» расширяют и модернизируют.
Многим россиянам уже знаком
— Теперь можно просто к нам сразу приходить, подтверждать свою учетную запись, и сразу отправляться на получение госуслуги. Оказание государственных услуг осуществляется в приоритетном порядке, гражданам назначается конкретное время, они не стоят в очереди. Заявление можно заполнить в своей учетной записи дома, в комфортной обстановке, и потом прийти в назначенное время и получить госуслугу, — сообщила начальник отделения оказания госуслуг УВМ ГУ МВД России по НСО Марина Лисичкина.
В региональном управлении по вопросам миграции, бывшее УФМС, сегодня открыты 10 отделений по всему Новосибирску, где можно одновременно зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить ту или иную услугу. Люди довольны.
— Сегодня пришли, зарегистрировались здесь, это заняло минут 10−15, мы на днях собираемся поставить ребенка на учет в садик, — рассказывает посетитель Дмитрий Филюшин.
— Нужно было только подтвердить личность любым удобным способом, я заполнила заявку — и через три дня паспорт уже можно забирать, — говорит посетитель Елизавета Командирова.
Регистрация автомобиля, все миграционные услуги, отделов ЗАГС, налоговой службы и многое другое. Онлайн в сети сегодня доступны большинство государственных и муниципальных услуг. Собственно, слоган развития