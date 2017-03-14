Процедуру регистрации на портале госуслуг упростили

Многим россиянам уже знаком Интернет-портал Госуслуги.ру. Через сеть люди сегодня записываются к врачу, на консультацию и для получения десятков необходимых документов разных ведомств. Но чтобы стать пользователем портала, необходимо завести учетную запись. Потом поехать в многофункциональный центр и взять специальный пароль. И только после этого записаться на получение той или иной госуслуги. Теперь никакой дополнительный шифр не нужен.

— Теперь можно просто к нам сразу приходить, подтверждать свою учетную запись, и сразу отправляться на получение госуслуги. Оказание государственных услуг осуществляется в приоритетном порядке, гражданам назначается конкретное время, они не стоят в очереди. Заявление можно заполнить в своей учетной записи дома, в комфортной обстановке, и потом прийти в назначенное время и получить госуслугу, — сообщила начальник отделения оказания госуслуг УВМ ГУ МВД России по НСО Марина Лисичкина.

В региональном управлении по вопросам миграции, бывшее УФМС, сегодня открыты 10 отделений по всему Новосибирску, где можно одновременно зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить ту или иную услугу. Люди довольны.