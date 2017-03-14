В Уфе велосипедисты хотят поставить мировой рекорд
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе хотят поставить мировой рекорд по самому большому изображению велосипеда, выполненному из людей.
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе хотят поставить мировой рекорд по самому большому изображению велосипеда, выполненному из людей.
28 мая на стадионе «Динамо» в рамках велофестиваля «I Bike Ufa» более тысячи человек соберутся в форме огромного велосипеда и попытаются установить новый мировой рекорд для Книги рекордов Гиннесса. Пока рекорд по количеству участников подобного флешмоба принадлежит городу
Для участия в мероприятии необходима регистрация.