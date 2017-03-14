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10:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе велосипедисты хотят поставить мировой рекорд

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе хотят поставить мировой рекорд по самому большому изображению велосипеда, выполненному из людей.

28 мая на стадионе «Динамо» в рамках велофестиваля «I Bike Ufa» более тысячи человек соберутся в форме огромного велосипеда и попытаются установить новый мировой рекорд для Книги рекордов Гиннесса. Пока рекорд по количеству участников подобного флешмоба принадлежит городу Silloth-on-Solway (Великобритания).

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

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