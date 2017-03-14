Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины, сообщает
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины, сообщает
Вдова первого президента России Наина Ельцина отмечает во вторник 85-летие.
«За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности президент России В. В. Путин своим указом наградил Н. И. Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины», — говорится в сообщении.