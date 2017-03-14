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10:30 (мск), источник: РИА Новости

Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Наину Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

Вдова первого президента России Наина Ельцина отмечает во вторник 85-летие.

«За большой вклад в реализацию общественно значимых гуманитарных программ и активное участие в благотворительной деятельности президент России В. В. Путин своим указом наградил Н. И. Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины», — говорится в сообщении.

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