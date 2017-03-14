На красноярских АЗС будут по-быстрому проверять качество бензина
Росстандарт собирается начать применять
Росстандарт собирается начать применять
В России вводят новую методику оценки качества топлива на АЗС — на основе
«Экспресс-анализатор, разработанный в подведомственном институте ВНИИР (Всероссийский
Сейчас схема проверки предполагает направление проб на лабораторный анализ, что занимает около недели, а также требует существенных затрат — 15−25 тыс. рублей за каждый образец в зависимости от региона. Теперь, поясняют в Росстандарте, если проверка пробы непосредственно на АЗС или нефтебазе не выявит нарушений, отпадет необходимость в лабораторном анализе. На него будут отправляться только те образцы, где
«В перспективе мы планируем выступить с инициативой, в рамках которой можно будет приостанавливать продажи сомнительного топлива сразу после анализа на АЗС или нефтебазе, откуда в основном и поступает контрафактное топливо», — сообщили в Росстандарте. Полноценного внедрения методики в ведомстве ожидают до конца года.
Напомним, масштабная борьба с контрафактным топливом в России началась в 2015 году по поручению президента Владимира Путина.
По данным Росстандарта, в 2016 году нарушения нашли на 18% российских заправок, при этом 12% АЗС торговали топливом с нарушениями