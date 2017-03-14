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11:07 (мск), источник: Newslab.ru

На красноярских АЗС будут по-быстрому проверять качество бензина

Росстандарт собирается начать применять экспресс-анализаторы в тестовом режиме уже в апреле в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах.

Источник: Reuters

В России вводят новую методику оценки качества топлива на АЗС — на основе экспресс-анализа. Росстандарт собирается начать применять экспресс-анализаторы в тестовом режиме уже в апреле в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. Проверка бензина и дизтоплива с помощью теста, который занимает несколько минут — в отличие от нескольких дней, уходящих на лабораторную проверку, — позволит отправлять на длительный и дорогостоящий анализ только подозрительные образцы. В дальнейшем Росстандарт рассчитывает получить право закрывать АЗС только на основе результатов экспресс-теста.

«Экспресс-анализатор, разработанный в подведомственном институте ВНИИР (Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии), может вне лаборатории за несколько минут с точностью до 95% определить октановое и цетановое числа топлива, а также массовую долю серы, концентрацию железа, марганца и свинца», — уточняет «Коммерсантъ».

Сейчас схема проверки предполагает направление проб на лабораторный анализ, что занимает около недели, а также требует существенных затрат — 15−25 тыс. рублей за каждый образец в зависимости от региона. Теперь, поясняют в Росстандарте, если проверка пробы непосредственно на АЗС или нефтебазе не выявит нарушений, отпадет необходимость в лабораторном анализе. На него будут отправляться только те образцы, где экспресс-анализ выявил отклонения от стандартов. По оценкам ведомства, такой подход позволит в 6 — 8 раз снизить расходы на контроль качества топлива, увеличить охват проверок и сократить их сроки, а также снизить административное давление на добросовестный бизнес. Сейчас, если экспресс-анализ выявит нарушения, только на его основании остановить работу АЗС или нефтебазы нельзя. Это можно сделать только по итогам проверки в лаборатории, получение результатов которой занимает несколько дней.

«В перспективе мы планируем выступить с инициативой, в рамках которой можно будет приостанавливать продажи сомнительного топлива сразу после анализа на АЗС или нефтебазе, откуда в основном и поступает контрафактное топливо», — сообщили в Росстандарте. Полноценного внедрения методики в ведомстве ожидают до конца года.

Напомним, масштабная борьба с контрафактным топливом в России началась в 2015 году по поручению президента Владимира Путина.

По данным Росстандарта, в 2016 году нарушения нашли на 18% российских заправок, при этом 12% АЗС торговали топливом с нарушениями физико-химических свойств. Это самый низкий уровень за последние 5 лет, в то время как годом ранее он был рекордно высоким — 42,5%.

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