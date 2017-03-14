В Екатеринбурге оцепили Центральный стадион
Горожан просят не паниковать.
Горожан просят не паниковать.
В Екатеринбурге силовики оцепили Центральный стадион. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
«У Центрального стадиона стоят 2 пожарных расчета и экипаж ГИБДД», — пишут в группе «Инцидент. Екатеринбург».
Начальник
Летом 2018 года на Центральном стадионе в Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу. В связи с этим проводится серьезная работа по обеспечению безопасности жителей и гостей города на период мундиаля.