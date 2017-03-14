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10:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге оцепили Центральный стадион

Горожан просят не паниковать.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге силовики оцепили Центральный стадион. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

«У Центрального стадиона стоят 2 пожарных расчета и экипаж ГИБДД», — пишут в группе «Инцидент. Екатеринбург».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что сегодня на Центральном стадионе проходят плановые учения. «Поводов для беспокойства нет. В учениях задействованы сотрудники полиции, специалисты Росгвардии и регионального управления ФСБ, представители других спецслужб. Отрабатываются различные вводные», — рассказал «Уралинформбюро» В. Горелых.

Летом 2018 года на Центральном стадионе в Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу. В связи с этим проводится серьезная работа по обеспечению безопасности жителей и гостей города на период мундиаля.

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