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10:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Три южноуральских города примут фестиваль Дениса Мацуева

Жители трех городов Челябинской области — Челябинска, Магнитогорска и Сатки — смогут увидеть концерты международного фестиваля «Денис Мацуев представляет». Мероприятие проводится в регионе уже в шестой раз при поддержке губернатора Бориса Дубровского.

Источник: РИА "Новости"

Трехдневный музыкальный форум вновь обещает быть масштабным событием. В числе его участников — элита музыкальной культуры страны: лучший контрабасист страны Андрей Иванов, джазовый барабанщик Александр Зингер, уникальный мультиинструменталист Аркадий Шилклопер, и, конечно, сам инициатор культурного мероприятия, музыкант, доверенное лицо президента России Денис Мацуев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минкульта, открытие фестиваля состоится 20 марта в Челябинске и полностью посвящено музыке Бетховена. Концерты классика для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром прозвучат в исполнении Дениса Мацуева, филармонического оркестра «Классика» под управлением Адика Абдурахманова с участием артистов оркестра оперного театра и молодых солисток — Александры Конуновой (скрипка), Анастасии Кобекиной (виолончель) и Анастасии Махамендриковой (фортепиано). Молодым музыкантам уже довелось выступать на лучших концертных площадках России и мира; среди их недавних ангажементов значатся выступления во Франции, Германии, Японии.

21 марта в гала-концерте фестиваля прозвучит «Рапсодия в стиле блюз» Джорджа Гершвина — сочинение для фортепиано с оркестром, в котором традиции классического фортепианного концерта соединились с джазом. Вместе с маэстро в концерте примут участие титулованные музыканты — Андрей Иванов (контрабас), Александр Зингер (ударные).

Участниками концерта станут обладатели Гран-при Всероссийского детского телевизионного конкурса «Синяя птица». Они не только покорили многомиллионную аудиторию телезрителей и звездное жюри, в составе которого был Денис Мацуев, но и совсем недавно с триумфом вместе с пианистом выступили во Франции (Париж, Российский духовно-культурный центр, январь 2017 года).

Еще одним событием фестиваля станет импровизационная программа «Классика и Jazz», которая на сей раз будет презентована в Сатке. 22 марта в ДК «Магнезит» пройдет грандиозный джазовый вечер с участием Дениса Мацуева, Андрея Иванова (контрабас), Александра Зингера (ударные) и Аркадия Шилклопера (валторна, альпийский рог).

Закрытие фестиваля состоится 23 марта в Магнитогорске, где столичные звезды выступят в сопровождении симфонического оркестра Магнитогорского театра оперы и балета.

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