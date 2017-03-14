Новый факультет открыт в ростовском медуниверситете

«Обучение на факультете общей клинической практике дает возможность получить высшее медицинское образование за четыре года (форма обучения — очная). По окончании обучения выпускники могут трудоустроиться академической медицинской сестрой (высшее образование — бакалавр) в лечебно-профилактических учреждениях и школах, преподавателем колледжа», — говорится в сообщении.

Поступить на новый факультет могут выпускники школ, а также ссузов и высших учебных заведений (медико-профилактические факультеты медицинских вузов и биологические факультеты университетов).

Они должны сдать экзамены по биологии, химии и русскому языку.

Минимальный балл по каждому из предметов по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний — 36.

После окончания факультета общей клинической практики обучение можно будет продолжить в магистратуре «Общественное здравоохранение» (срок — два года), а также на лечебном или педиатрическом факультетах по индивидуальному плану (срок — три года).