Красноярск может принять юношескую Олимпиаду и ЧМ по бенди

Дирекция зимней Универсиады представила «Концепцию наследия», в которой прописаны возможные варианты использования объектов студенческих Игр после 2019 года. Документ опубликован на официальном сайте Законодательного собрания Красноярского края.

Согласно представленной концепции, построенные и отремонтированные стадионы перейдут в пользование профессиональным клубам Красноярска. Так, футбольный «Енисей» продолжит играть на Центральном стадионе, а баскетбольный «Енисей» — в «Арене-Север». Хоккейный «Сокол» переедет в «Платинум-Арену», а базой для волейбольного «Енисея» станет Дворец спорта им. Ярыгина.

Также в документе прописаны возможности для других спортивных объектов. Фан-парк «Бобровый лог» станет площадкой для международных соревнований по горнолыжному спорту, «Академия биатлона» — для турниров у лыжников и биатлонистов, а каток «Первомайский» отдадут юношам-хоккеистам.

Кроме того, концепция предполагает использование объектов, не связанных со спортом напрямую. В этот список включены БСМП, развязка на ул. Волочаевской, терминал аэропорта «Емельяново» и другие. Построенные дороги и учреждения станут толчком в развитии города, отмечается в документе.

Концепция также предусматривает проведение значимых мероприятий на территории Красноярска. В частности, город может принять зимнюю юношескую Олимпиаду в 2024 или в 2028 году, молодежный чемпионат мира по хоккею с шайбой (2020−2021), первенство планеты по бенди (2021−2022), а также Кубок Европы по горным лыжам (2024−2026). В числе предложений также отмечено проведение Кубка России по киберспорту в 2020—2022 годах.

Проект документа уже поддержали за «круглым столом» в Заксобрании. Окончательный вариант концепции утвердят к 1 июля 2017 года.