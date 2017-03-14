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11:14 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре получено положительное заключение на строительство базы к ЧМ-2018

Там будет построено новое тренировочное поле и спортивная инфраструктура.

Получено положительное заключение госэкспертизы проектной и сметной документации по объекту строительства тренировочной площадки «Союз» на территории гостиничного комплекса «Русская Охота» — одной из баз команд к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Для проведения предсоревновательных тренировок во время ЧМ-2018 года здесь будет построено новое тренировочное поле и спортивная инфраструктура, соответствующая мировым стандартам.

На территории тренировочной площадки предусмотрены:

— игровое футбольное поле с натуральным газоном размером 105×68 м;
— системы освещения, дренажа, ливневой канализации, автоматического полива футбольного поля;
контрольно-пропускной пункт (КПП);
— дизельная электростанция; насосная станция; система водоснабжения;
— ограждение территории.

Строительно-монтажные работы в «Русской Охоте» должны быть полностью завершены к марту 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, что в рамках подготовки баз команд ЧМ-2018 в Самарской области будет также улучшена инфраструктура учебно-тренировочной базы ПФК «Крылья Советов» — произведут реконструкцию футбольного поля, а также модернизацию номерного фонда. Третья база будет расположена на территории г. о. Тольятти — это гостиница «Лада-Резорт» и стадион «Торпедо», который представят без реконструкции.

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В Самаре получено положительное заключение на строительство базы к ЧМ-2018
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