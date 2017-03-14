В Самаре получено положительное заключение на строительство базы к ЧМ-2018
Там будет построено новое тренировочное поле и спортивная инфраструктура.
Там будет построено новое тренировочное поле и спортивная инфраструктура.
Получено положительное заключение госэкспертизы проектной и сметной документации по объекту строительства тренировочной площадки «Союз» на территории гостиничного комплекса «Русская Охота» — одной из баз команд к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Для проведения предсоревновательных тренировок во время ЧМ-2018 года здесь будет построено новое тренировочное поле и спортивная инфраструктура, соответствующая мировым стандартам.
На территории тренировочной площадки предусмотрены:
— игровое футбольное поле с натуральным газоном размером 105×68 м;
— системы освещения, дренажа, ливневой канализации, автоматического полива футбольного поля;
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— дизельная электростанция; насосная станция; система водоснабжения;
— ограждение территории.
Напомним, что в рамках подготовки баз команд ЧМ-2018 в Самарской области будет также улучшена инфраструктура