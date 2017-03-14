В Самаре получено положительное заключение на строительство базы к ЧМ-2018

Получено положительное заключение госэкспертизы проектной и сметной документации по объекту строительства тренировочной площадки «Союз» на территории гостиничного комплекса «Русская Охота» — одной из баз команд к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Для проведения предсоревновательных тренировок во время ЧМ-2018 года здесь будет построено новое тренировочное поле и спортивная инфраструктура, соответствующая мировым стандартам.

На территории тренировочной площадки предусмотрены:

— игровое футбольное поле с натуральным газоном размером 105×68 м;

— системы освещения, дренажа, ливневой канализации, автоматического полива футбольного поля;

— контрольно-пропускной пункт (КПП);

— дизельная электростанция; насосная станция; система водоснабжения;

— ограждение территории.

Строительно-монтажные работы в «Русской Охоте» должны быть полностью завершены к марту 2018 года, сообщает пресс-служба облправительства.