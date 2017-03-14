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11:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полицейский спецназ разбил палатку на месте разгона редута в Кривом Торце

По словам народного депутата Семена Семенченко, на месте разгона исчезли личные вещи добровольцев, а оставшиеся пакеты «сгребают в мешки» сотрудники коммунальных служб.

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Семен Семенченко заявил, что близ железнодорожной станции «Кривой Торец» в Донецкой области пропали все личные вещи добровольцев, а на месте редута установлена палатка спецназа полиции.

«Исчезли все личные вещи добровольцев, а те, которые остались, местные коммунальщики сгребают в мешки. На месте редута разбит лагерь спецназа полиции, и все эти бравые ребята охраняют переезд. Какие “контрдиверсионные меры”? Слуги барыг охраняют поезда, которые идут к Плотницкому и Захарченко (главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик — Ред.)», — написал нардеп на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующие фотографии. Спецмашина полиции на месте разгона редута в Кривом Торце.

Участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники СБУ и спецназа Нацполиции захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце. В ходе «зачистки» были задержаны более 40 участников блокады. Утром во вторник, по словам главы Главного управления Нацполиции в регионе Вячеслава Аброськина, всех задержанных отпустили.

Также сообщалось, что во время проведения мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка сотрудники СБУ выявили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. В СБУ утверждают, что на предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено в полицию.

В ответ на действия силовиков в центре Киева прошел митинг в поддержку задержанных. Около 50 активистов в Луцке заняли Волынскую ОГА, в Виннице и Ровно активисты жгли шины. Аналогичная акция прошла и под Одесской ОГА.

В конце декабря 2016 года бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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