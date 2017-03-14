Пес усыновил осиротевших ягнят

Фермеру пришлось столкнуться с трудноразрешимым вопросом вскоре после того, как одна из его овец умерла после родов, оставив двух ягнят. А буквально на следующий день еще одна овца бросила своего новорожденного детеныша. Три маленьких барашка пытались найти утешение друг у друга, изо всех сил пытаясь сориентироваться в мире без матери, пока не нашли лучшую из возможных замену.

Бо, восьмилетний лабрадор, заметил ягнят, бегающих без родителей, и решил узнать, что произошло. Ягнята приняли его за мать и сразу попробовали найти у него молоко.

«Барашки пытались найти у него молоко под брюхом, а он просто стоял и молча злился, — рассказывает фермер. — Они и сейчас порой пытаются нащупать что-то, и это его раздражает, но он добр и готов терпеть это».

Сначала пес не был в восторге от ягнят, они преследовали его повсюду, неважно, куда бы он ни шел. Но сейчас он заменил им отца. Это видно по его поведению, он пытается ухаживать за своими питомцами. Удивительно, ягнят могли бы пристроить к другим овцам, но вместо этого они самостоятельно создали свою новую семью. И пока они вместе, у них все будет в порядке, пишет The Dodo.