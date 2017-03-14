В музее Исаакиевского собора сочли нереальным вывоз экспонатов до 16 апреля
По данным РБК, чиновники назвали именно эту дату, чтобы приурочить передачу собора РПЦ к Пасхе.
По данным РБК, чиновники назвали именно эту дату, чтобы приурочить передачу собора РПЦ к Пасхе.
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Вывезти все музейные экспонаты из Исаакиевского собора до 16 апреля, чтобы окончательно передать его Русской православной церкви, невозможно, заявил во вторник главный хранитель государственного
«Это невозможно. Прежде всего, наша сторона отклоняет 16-е число (апреля), потому что это физически невозможно организовать, чтобы соблюсти все требования, предписанные законом. Не готовы объекты для приема экспонатов, намечены только объемы», — сказал Доминов «Интерфаксу».
По его словам, власти города предложили разместить экспонаты из Исаакия на площадках Музея истории
Он уточнил, что в Исаакиевском соборе насчитывается порядка 26 тыс. перемещаемых музейных предметов и только 62 объекта, неотделимых от собора. «Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции, это не так просто. Дата 16 апреля — она абсолютно надумана. Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна», — добавил Доминов.
Как сообщает во вторник РБК со ссылкой на источники, власти Петербурга предложили директору ГМП «Исаакиевский собор» Николаю Бурову освободить здание от музейных предметов к 16 апреля, потому что у чиновников есть желание приурочить передачу собора РПЦ к одному из главных православных праздников — Пасхе. В публикации со ссылкой на источники в Минкультуры отмечалось, что указание было дано устно, и официальных распоряжений на этот счет нет.
Комментарием со стороны министерства культуры РФ и Петербургской епархии «Интерфакс» пока не располагает.
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