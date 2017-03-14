В музее Исаакиевского собора сочли нереальным вывоз экспонатов до 16 апреля

«Это невозможно. Прежде всего, наша сторона отклоняет 16-е число (апреля), потому что это физически невозможно организовать, чтобы соблюсти все требования, предписанные законом. Не готовы объекты для приема экспонатов, намечены только объемы», — сказал Доминов «Интерфаксу».

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU — Вывезти все музейные экспонаты из Исаакиевского собора до 16 апреля, чтобы окончательно передать его Русской православной церкви, невозможно, заявил во вторник главный хранитель государственного музея-памятника Мансур Доминов.

По его словам, власти города предложили разместить экспонаты из Исаакия на площадках Музея истории Санкт-Петербурга, этот вариант прорабатывается, однако конкретные сроки пока не ставились. «Я никаких распоряжений не видел и знаю об этом из СМИ. У меня нет никаких приказов, распоряжений — кругом только обсуждения, какие-то предложения», — отметил Доминов.

Он уточнил, что в Исаакиевском соборе насчитывается порядка 26 тыс. перемещаемых музейных предметов и только 62 объекта, неотделимых от собора. «Если все выстраивать так, как требует закон, согласно инструкции, это не так просто. Дата 16 апреля — она абсолютно надумана. Откуда она взялась, мы не знаем. Она нереальна», — добавил Доминов.

Как сообщает во вторник РБК со ссылкой на источники, власти Петербурга предложили директору ГМП «Исаакиевский собор» Николаю Бурову освободить здание от музейных предметов к 16 апреля, потому что у чиновников есть желание приурочить передачу собора РПЦ к одному из главных православных праздников — Пасхе. В публикации со ссылкой на источники в Минкультуры отмечалось, что указание было дано устно, и официальных распоряжений на этот счет нет.

Комментарием со стороны министерства культуры РФ и Петербургской епархии «Интерфакс» пока не располагает.