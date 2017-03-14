В Москве начался демонтаж платформы станции метро «Пионерская»

Согласно проекту, при отделке станции будут использованы материалы отечественных производителей. Перед входом в вестибюли появится обогрев площадок, что позволит избежать обледенения.

«Нам предстоит усилить несущие способности основных конструкций станционного комплекса и завершить ранее начатое устройство новой гидроизоляции входного павильона западного вестибюля, на котором был сооружен временный козырек над путями на период проведения ремонта», — пояснил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

Служебные и технологические помещения оборудуют новыми системами освещения, вентиляции, водоотведения и водоснабжения, слаботочных коммуникаций и электрики.

Станция «Пионерская» была построена в 1961 году в составе наземного участка Филевской линии. Конструкции станции сильно износились и нуждаются не только в капитальном ремонте, но и в приведении к современным стандартам транспортной безопасности.

В начале марта первый замначальника подземки Роман Цуканов сообщил, что первый этап реконструкции открытого участка Филевской линии метро планируется завершить к лету (ранее работы планировалось завершить к 1 марта). В рамках первого этапа будут заменены платформы и навесы на станциях «Студенческая», «Фили» и «Пионерская» по направлению из центра. В настоящее время станции частично закрыты.