Тайна улыбки Моны Лизы раскрыта

Двенадцати участникам эксперимента были предоставлены девять черно-белых фотографий портрета Моны Лизы. Восемь фото были подвергнуты цифровой обработке — на четырех улыбку сделали счастливее, на остальных, напротив, грустнее. После перемешивания фотографии были показаны участникам 30 раз, в результате в 97% случаев улыбка на оригинальном изображении признавалась счастливой, рассказывает The Independent.

Мы действительно поражены. Учитывая работы по истории искусства, мы полагали, что интерпретация оригинала будет самой неоднозначной

Во втором эксперименте восемь «грустных» версий портрета были подвергнуты более тонким изменениям, а после отданы добровольцам. Исходное изображение опять называлось счастливым, а обработанные фото признавались более грустными.

«У людей нет абсолютно зафиксированной шкалы измерения счастья, — добавляет Корнмайер. — Наш мозг очень быстро сканирует поле, мы видим всю картину, а затем делаем оценку».