Тайна улыбки Моны Лизы раскрыта
Благодаря недавнему исследованию Фрайбургского университета
Благодаря недавнему исследованию Фрайбургского университета
Двенадцати участникам эксперимента были предоставлены девять
Мы действительно поражены. Учитывая работы по истории искусства, мы полагали, что интерпретация оригинала будет самой неоднозначной
Во втором эксперименте восемь «грустных» версий портрета были подвергнуты более тонким изменениям, а после отданы добровольцам. Исходное изображение опять называлось счастливым, а обработанные фото признавались более грустными.
«У людей нет абсолютно зафиксированной шкалы измерения счастья, — добавляет Корнмайер. — Наш мозг очень быстро сканирует поле, мы видим всю картину, а затем делаем оценку».
Ученые также добавляют, что, возможно в других аспектах может быть