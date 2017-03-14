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12:04 (мск), источник: Моя Планета

Тайна улыбки Моны Лизы раскрыта

Благодаря недавнему исследованию Фрайбургского университета наконец-то получен ответ на вопрос, грустная или счастливая улыбка у Джоконды. И ответ однозначен.

Источник: Reuters

Двенадцати участникам эксперимента были предоставлены девять черно-белых фотографий портрета Моны Лизы. Восемь фото были подвергнуты цифровой обработке — на четырех улыбку сделали счастливее, на остальных, напротив, грустнее. После перемешивания фотографии были показаны участникам 30 раз, в результате в 97% случаев улыбка на оригинальном изображении признавалась счастливой, рассказывает The Independent.

Мы действительно поражены. Учитывая работы по истории искусства, мы полагали, что интерпретация оригинала будет самой неоднозначной
Юрген КорнмайерАвтор исследования
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Во втором эксперименте восемь «грустных» версий портрета были подвергнуты более тонким изменениям, а после отданы добровольцам. Исходное изображение опять называлось счастливым, а обработанные фото признавались более грустными.

«У людей нет абсолютно зафиксированной шкалы измерения счастья, — добавляет Корнмайер. — Наш мозг очень быстро сканирует поле, мы видим всю картину, а затем делаем оценку».

Ученые также добавляют, что, возможно в других аспектах может быть какая-то двусмысленность, но не в восприятии счастливой и печальной улыбки.

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