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12:07 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирская прокуратура нашла антисанитарию еще в семи школах области

Установлено, что требования санитарного законодательства в столовых этих школ грубо нарушаются.

Прокуратура проверила школы Здвинского района Новосибирской области на исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в организации школьного питания.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, семи школами района требования санитарного законодательства грубо нарушаются.

Так, к работе в некоторых школах допущены лица, не прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, не проводится витаминизация третьих блюд, медицинский работник не проводит ежедневный осмотр работников столовой, ненадлежащим образом ведутся журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, отобранные суточные пробы не хранятся 48 часов, допускается хранение личных вещей персонала вместе с санитарной одеждой, а уборочный инвентарь хранится в производственных цехах.

Для устранения выявленных нарушений директорам школ внесены представления. Кроме того, в отношении директоров школ возбуждены дела об административном правонарушении.

Отметим, что это не первый случай, когда прокуратура сообщает о нарушениях в школьных столовых. В октябре, ведомство проверило образовательные учреждения Болотинского района. Проверка показала, что в Кривояшинской средней общеобразовательной школе продукты питания принимались без документов, подтверждающих их качество и безопасность, сырые и готовые продукты питания хранились вместе, некоторые и вовсе не имели маркировки, не был разработан рацион питания детей, примерное меню в обеденном зале отсутствовало. В начале сентября только в одном Мошковском районе сотрудники прокуратуры выявили 46 нарушений в шести детских образовательных учреждениях.

Большинство нарушений относились к нормам хранения продуктов питания. До этого многочисленные нарушения в столовых детских учреждений и различных социальных учреждений выявили представители общественности, но прокуратура признала их действия незаконными.

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