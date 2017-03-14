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12:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы сняли на видео коммунальщиков, посыпающих песком сухой асфальт

Новосибирцы стали свидетелями того, как коммунальщики необычным способом боролись с гололедицей.

Песок на тротуар по улице Ольги Жилиной рабочие скидывали с грузовика, который ехал по дороге. Противоскользящую смесь рабочие сбрасывали на асфальт, где не было ни льда, ни снега. Вот что «Вестям» рассказал один из очевидцев по телефону.

Михаил Мезенцев: «Увидел какие-то непонятные кучи песка на сухом асфальте, а потом увидел грузовичок, в кузове которого подобные работы проводились, я понял, что это работники каких-то муниципальных служб пытаются бороться с гололедом. Хотя даже на видео видно, что основная часть пути сухая, ни снега, ни льда там нет. Поставили задачу посыпать песком, и они посыпают песком, будет жара на улице, будет солнце, они все равно будут посыпать. Коммунальные службы не всегда целесообразно расходуют те средства, которые выделяют на содержание дорожно-уличной сети. И это яркий тому пример».

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