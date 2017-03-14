Новосибирцы сняли на видео коммунальщиков, посыпающих песком сухой асфальт
Новосибирцы стали свидетелями того, как коммунальщики необычным способом боролись с гололедицей.
Новосибирцы стали свидетелями того, как коммунальщики необычным способом боролись с гололедицей.
Песок на тротуар по улице Ольги Жилиной рабочие скидывали с грузовика, который ехал по дороге. Противоскользящую смесь рабочие сбрасывали на асфальт, где не было ни льда, ни снега. Вот что «Вестям» рассказал один из очевидцев по телефону.
Михаил Мезенцев: «Увидел