В Башкирии матери-одиночки не смогут получить 300 тысяч за первого ребенка

«Даже в Стратегии 2030 весь социальный блок нацелен на семью, поэтому право на получение 300 тысяч имеет только молодая семья, где есть муж и есть жена», — уточнил он.

Второй момент, который вызвал вопросы у общественников, то, что семья должна быть не малоимущей. Семьи, которые не располагают нужными средствами для улучшения жилья, не смогут принять участие в программе. Для неполных семей, по словам чиновника, с 1 января 2015 года существует программа «Молодая семья», направленная на помощь именно таким категориям граждан. Ее участники, которые уже произвели какие-то выплаты за жилье, также могут получить 300 тысяч при условии, что в период с 1 января 2017 по 1 января 2019 у них родится первый ребенок.

Напомним, для реализации программы из республиканского бюджета выделяется более 1 млрд рублей. По предварительным расчетам, средства получат около 2 тысяч молодых семей.