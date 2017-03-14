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12:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимка поймала в объектив фотоаппарата белку в зимней шубке и чечетку

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимка поймала в объектив фотоаппарата белку в зимней шубке и птиц чечеток. Пушистый грызун был замечен накануне на территории парка Победы, а птицы — в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Гафури.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Инженер-проектировщик Татьяна Губина не является профессиональным фотографом и орнитологом, но у неё получаются яркие и живописные снимки животных и птиц, которыми она поделилась в группе «Наблюдатели природы Башкирии» «ВКонтакте».

«Птицами увлеклась не так давно, не хватало раньше объектива с хорошим зумом. Сейчас открываю для себя новый мир, — рассказала собеседница агентству “Башинформ”. — Белку заметили под яблоней, где спокойно расхаживал еще красногрудый снегирь и хохлатый свиристель. Она была одна. Ребятишки собрались на дорожке около дерева и с восторгом наблюдали за маленьким зверьком. Шубка у белки еще зимняя, светлая».

На фотоохоту за белками Татьяна Губина направилась и в парк имени Гафури, но там зверьков не оказалось. «Зато среди стайки синичек заметили милую парочку чечеток: самца в красной тюбетейке и более скромную самочку. Они прыгали под елками, подбирали крошки», — добавила уфимка.

«Чечетки типичны для нашей местности. В конце зимы, помимо окраин города, они стали встречаться и в жилых массивах. Зимой — это одна из обычных птиц в подходящих биотопах», — прокомментировала агентству «Башинформ» председатель Бюро Центрального совета Союза охраны птиц России, заместитель председателя Башкирского отделения Союза охраны птиц Полина Полежанкина.

По наблюдениям Татьяны Губиной, в этом году в городе очень много птиц, особенно, снегирей, свиристелей и грачей.

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