Новые проездные появятся в калининградских электричках

Он получил название «На конкретный месяц» и разработан по просьбам пассажиров, чьи поездки оплачиваются работодателем. Особенностью абонемента является то, что период проезда по билету соответствует количеству календарных дней каждого месяца. При этом отсчёт для удобства расчетов бухгалтериями начинается с первого числа каждого месяца.

Таким образом, у пассажиров появилась возможность приобретать месячный абонемент, совпадающий по времени действия с количеством дней в месяце (к примеру, на февраль — из расчёта на 28 (29) календарных дней; на апрель, июнь, сентябрь и ноябрь — на 30 дней, остальные месяцы — на 31 день) и предъявлять их к оплате в рамках соответствующих соглашений с работодателями.

Стоимость абонемента «На конкретный месяц» рассчитывается пропорционально количеству дней. К примеру, по маршруту «Калининград — Зеленоградск» в апреле она составит 2 243 руб., в мае — 2 333 руб. В сравнении с разовыми билетами из расчёта две поездки в день, абонемент «На конкретный месяц» будет обходиться пассажиру на треть дешевле.

Оформление нового вида абонементного билета за наличный и безналичный расчёт уже производится во всех пригородных кассах.