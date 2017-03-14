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12:18 (мск), источник: 36on.ru

Воронежский Россельхознадзор снял с продажи опасное сало

Сотрудники управления Россельхознадзора, проводя очередной рейд, обнаружили обезличенную животноводческую продукцию. Об этом сообщили в ведомстве.

Так, у одной из продавщиц, инспекторы нашли в продаже свиное сало и копчености, на которые отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы.

Как поясняют в Россельхознадзоре, продукция, на которую отсутствуют документы, не проходит лабораторный контроль и может быть опасной для употребления в пищу. Животноводческая продукция, которую реализуют в местах несанкционированной торговли, создает угрозу для здоровья и жизни человека.

Инспекторы пресекли продажу незаконной продукцией. В отношении женщины составлены административные протоколы, а сало и копчености изъяты из оборота.

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