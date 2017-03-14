Воронежский Россельхознадзор снял с продажи опасное сало

Так, у одной из продавщиц, инспекторы нашли в продаже свиное сало и копчености, на которые отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы.

Как поясняют в Россельхознадзоре, продукция, на которую отсутствуют документы, не проходит лабораторный контроль и может быть опасной для употребления в пищу. Животноводческая продукция, которую реализуют в местах несанкционированной торговли, создает угрозу для здоровья и жизни человека.

Инспекторы пресекли продажу незаконной продукцией. В отношении женщины составлены административные протоколы, а сало и копчености изъяты из оборота.