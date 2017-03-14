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12:05 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске закладчикам наркотиков грозит 20 лет

Завершено следствие против наркосбытчиков.

Следствие установило, что 25-летний томич и 27-летний житель Кемеровской области планировали сбывать наркотики, делая «закладки» на территории Новосибирска, Барнаула и других городов.

По версии следствия, сообщники через Интернет приобрели больше 1,5 килограммов синтетического наркотика, привезли его на съемную квартиру в Новосибирске, где расфасовали в 94 полимерных пакета.

Автомобиль, в котором ехали «на дело» парни, был задержан сотрудниками ДПС. В ходе осмотра транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли эти 94 пакета с наркотическим веществом. Впоследствии по месту жительства задержанных были найдены и изъяты предметы, использованные для фасовки наркотика — упаковочный материал, электронные весы, ножи со следами наркотического средства, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

По приблизительным подсчетам, изъятой «синтетики» хватило бы на 5 000 разовых доз, а её стоимость на черном рынке оценивается в 1,5 миллиона рублей.

Подозреваемые находятся под стражей, дело направлено в суд, а фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

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