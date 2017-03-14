На Соборной площади состоится концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией

В Перми на Соборной площади 18 марта в 12:00 состоится праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. В этот день ожидается выступление Губернского оркестра, арт-группы «Хорус-квартет», ВИА Happy. Главным гостем станет певец, победитель шоу «Народный артист» Алексей Гоман.



Также на празднике гостей будут угощать кашей и чаем. Будет организована ярмарка декоративно-прикладного искусства.



Завершится мероприятие в 13:40.