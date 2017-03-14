На Соборной площади состоится концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией
Мероприятие запланировано на 18 марта. Гостей ждет выступление Губернского оркестра и победителя шоу «Народный артист» Алексея Гомана.
Мероприятие запланировано на 18 марта. Гостей ждет выступление Губернского оркестра и победителя шоу «Народный артист» Алексея Гомана.
В Перми на Соборной площади 18 марта в 12:00 состоится праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. В этот день ожидается выступление Губернского оркестра,
Также на празднике гостей будут угощать кашей и чаем. Будет организована ярмарка
Завершится мероприятие в 13:40.