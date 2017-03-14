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12:11 (мск), источник: РИА Крым

К 1 апреля в Крыму закончат ремонт семи участков автодорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). К 1 апреля этого года планируется завершить ремонт семи участков различных автомобильных дорог общего пользования Республики Крым. Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в Службе автомобильных дорог РК.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, к указанному сроку планируется завершить ремонт 11-километрового участка автодороги Восточный обход Симферополя, 5,5-километрового участка трассы Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (ул. Севастопольская, Симферополь) и автодороги Симферополь — Николаевка (34 км).

Кроме того, планируется закончить ремонт участков дорог:

— Фрунзе до автодороги Саки — Орловка (4,1 км),

— Колоски — Ромашкино до автодороги Евпатория — порт Мирный (7,1 км);.

— граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь (32 км в районе Керчи);.

— Симферополь — Евпатория в направлении от г. Саки в сторону Евпатории (3,5 км).

Ранее начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Алексей Сафронов сообщил, что ремонт региональных дорог Крыма будет произведен до 1 мая этого года.

По его словам, на 1 февраля по региональным дорогам было пораженных участков на площади 44,8 тыс квадратных метров, по межмуниципальным дорогам — 72 тыс квадратных метров. В течение февраля было отремонтировано 17,4 тыс квадратных метров региональных дорог и 29 тыс квадратных метров межмуниципальных дорог.

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