Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
10 спорных вопросов о кофе
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
10 спорных вопросов о кофе
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
12:22 (мск), источник: Вести - Воронеж

88-летний марафонец из Нововоронежа намерен пробежать 100 тысяч километров

100 тысяч километров к 88 годам — ровно столько намерен пробежать марафонец из Нововоронежа. Иван Павлович Жаравин бегает кросс регулярно с 1965 года, и теперь намерен установить личный рекорд. Для его достижения пенсионер работает ежедневно.

Его утро начинается с велосипеда — первым делом Иван Жаравин крутит воображаемые педали. Зарядку начинает, лёжа на диване. Потом — стоит на голове.

После йоги отправляется на балкон, где снова предстоит крутить педали, теперь уже велотренажёра. Он — его лучший друг в гололёд или во время плохого самочувствия, когда Иван Павлович не бегает, он занимается на тренажёре. Так проехать может километров 20, не спеша, любуясь пейзажем. Это, говорит, разминка, а потом работает на рекорд.

Иван Жаравин, марафонец:

«Из дома выбегаю, мне до стадиона 2 километра, там я 7 кругов сделал, ещё получилось 3 километра и назад, у меня получилось 7 километров, и вот так 5−7 километров я стараюсь ежедневно пробежать. Суббота у меня выходной».

Бегает Иван Жаравин с середины 60-х, когда у него обнаружили стенокардию. С тех пор привык к регулярной кардиотренировке, тренировался для себя, участвовал во всех соревнованиях, каждый год ездил на международный Московский марафон — его пробежал 29 раз.

Четырежды участвовал в 100-километровом забеге в Одессе. В последние годы принимает участие в пробегах в честь очередной годовщины Победы, например, Москва-Минск, в 2010. Сейчас сил хватает уже только на оздоровительные пробежки. Из подъезда, мимо рынка, потом по парку до стадиона. Нововоронеж, говорит, знает, как свои пять пальцев, километраж считает на глаз, без шагомера. Бегает в любую погоду, на новый год несколько раз выходил на пробежку в майке и шортах. Главное, рассказывает, настрой.

Иван Жаравин, марафонец:

«Я в Москве марафон бежал — 5 часов дождь шёл, стартовали — дождик шёл, и 5 часов под дождём. И температура была где-то 9−10 градусов, прибежал, ни одной нитки сухой не было».

Если не делать перерывов, уверен Иван Жаравин, к середине июля рекорд будет установлен. До заветных 100 тысяч ему осталось добежать 576 километров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мать отказывается кормить родившегося у нее "пришельца"
CNN показал фильм о Владимире Путине
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Путин наградил Ельцину орденом Святой Великомученицы Екатерины
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ожидает крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Автомобили с рекордными пробегами (видео) Все водители соревнуются друг с другом пробегами машин. 50, 100 или 200 тысяч? Не смешите нас! В мире есть настоящие рекордсмены
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь