88-летний марафонец из Нововоронежа намерен пробежать 100 тысяч километров

Его утро начинается с велосипеда — первым делом Иван Жаравин крутит воображаемые педали. Зарядку начинает, лёжа на диване. Потом — стоит на голове.

После йоги отправляется на балкон, где снова предстоит крутить педали, теперь уже велотренажёра. Он — его лучший друг в гололёд или во время плохого самочувствия, когда Иван Павлович не бегает, он занимается на тренажёре. Так проехать может километров 20, не спеша, любуясь пейзажем. Это, говорит, разминка, а потом работает на рекорд.

Иван Жаравин, марафонец:

«Из дома выбегаю, мне до стадиона 2 километра, там я 7 кругов сделал, ещё получилось 3 километра и назад, у меня получилось 7 километров, и вот так 5−7 километров я стараюсь ежедневно пробежать. Суббота у меня выходной».

Бегает Иван Жаравин с середины 60-х, когда у него обнаружили стенокардию. С тех пор привык к регулярной кардиотренировке, тренировался для себя, участвовал во всех соревнованиях, каждый год ездил на международный Московский марафон — его пробежал 29 раз.

Четырежды участвовал в 100-километровом забеге в Одессе. В последние годы принимает участие в пробегах в честь очередной годовщины Победы, например, Москва-Минск, в 2010. Сейчас сил хватает уже только на оздоровительные пробежки. Из подъезда, мимо рынка, потом по парку до стадиона. Нововоронеж, говорит, знает, как свои пять пальцев, километраж считает на глаз, без шагомера. Бегает в любую погоду, на новый год несколько раз выходил на пробежку в майке и шортах. Главное, рассказывает, настрой.

Иван Жаравин, марафонец:

«Я в Москве марафон бежал — 5 часов дождь шёл, стартовали — дождик шёл, и 5 часов под дождём. И температура была где-то 9−10 градусов, прибежал, ни одной нитки сухой не было».

Если не делать перерывов, уверен Иван Жаравин, к середине июля рекорд будет установлен. До заветных 100 тысяч ему осталось добежать 576 километров.