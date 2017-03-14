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13:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Международный военно-исторический фестиваль «Воронежский фронт» пройдет в июне

Участники соберутся в Рамонском районе.

Первый международный военно-исторический фестиваль «Воронежский фронт» пройдет в деревне Галкино Рамонского района с 1 по 4 июня. Гости увидят реконструкцию боев Великой Отечественной войны, выставку исторической и современной военной техники. Мероприятие проведет военно-патриотический клуб «Плацдарм 36». Организаторы назвали даты фестиваля во вторник, 14 марта.

На фестиваль приедут представители военно-исторических клубов России, Украины, Белоруссии, Прибалтики, Средней Азии. Мероприятие соберет до 500 человек. Главным событием станет историческая реконструкция «Крымская наступательная операция, 1944 год» с использованием вооружения времен Великой Отечественной войны. Участников ждет обучение приемам штыкового боя.

Клуб «Плацдарм 36» работает с 2006 года. В него входят школьники, студенты, участники боевых действий, пенсионеры. Представители клуба ежегодно устраивают мероприятия, направленные на патриотическое воспитание жителей.

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