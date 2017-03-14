Синоптики: в среду 15 марта похолодает и пойдет снег
В Гидромете обещают плохую погоду с дождями и мокрым снегом как минимум до пятницы 17 марта.
В Гидромете обещают плохую погоду с дождями и мокрым снегом как минимум до пятницы 17 марта.
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Беларуси в среду 15 марта — станет прохладнее и пройдут кратковременные осадки, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По информации специалистов, погоду в ближайшие дни в республике будет определять атмосферный фронт из Западной Европы.
«Ожидается облачно с прояснениями, ночью по
В четверг 16 марта в Беларусь начнут поступать влажные воздушные массы с Балтики — снова пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, в
В пятницу 17 марта большая часть страны окажется в области повышенного атмосферного давления, а