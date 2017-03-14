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12:29 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики: в среду 15 марта похолодает и пойдет снег

В Гидромете обещают плохую погоду с дождями и мокрым снегом как минимум до пятницы 17 марта.

Источник: Reuters

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Ухудшение погоды ожидается в Беларуси в среду 15 марта — станет прохладнее и пройдут кратковременные осадки, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По информации специалистов, погоду в ближайшие дни в республике будет определять атмосферный фронт из Западной Европы.

«Ожидается облачно с прояснениями, ночью по северо-западу Беларуси, днем на большей части территории кратковременные осадки — дождь, возможен мокрый снег», — сказали в Гидромете, уточнив, что ночью температура воздуха составит от -4 до +2°С, днем — +3..+9°С.

В четверг 16 марта в Беларусь начнут поступать влажные воздушные массы с Балтики — снова пройдут кратковременные дожди с мокрым снегом, в юго-западных районах республики днем усилится ветер. днем — +3..+3°С, днем — +3..+8°С.

В пятницу 17 марта большая часть страны окажется в области повышенного атмосферного давления, а северо-западные регионы страны — под влиянием фронтального раздела. Ночью на Гомельщине, а утром и днем по северо-западу возможны кратковременные дожди. днем — +3..+2°С, днем — +3..+10°С.

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