В полиции объяснили большое скопление силовиков в районе Центрального стадиона Екатеринбурга

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Накануне.RU, что поводов для беспокойства нет — в этом районе проводятся учения.

«Хочу успокоить жителей Екатеринбурга и гостей столицы Среднего Урала, встревожившихся большим количеством силовиков в районе улицы Репина. Ничего криминального в этом районе не происходит, поводов для волнения нет абсолютно никаких. Представители органов внутренних дел совместно с коллегами из Росгвардии и партнерами из регионального ФСБ проводят плановые учения по отработке навыков взаимодействия при поступлении всевозможных вводных на территории спортивных сооружений. Все находится под полным контролем правоохранительных органов, обстановка в Екатеринбурге спокойная, оснований переживать и волноваться нет», — заверил полковник Горелых.