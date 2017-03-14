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13:55 (мск), источник: Nakanune.ru

В полиции объяснили большое скопление силовиков в районе Центрального стадиона Екатеринбурга

Сегодня жителей Екатеринбурга встревожило большое скопление правоохранителей в районе Центрального стадиона. Очевидцы сообщают, что вокруг арены буквально через каждые 20 м стоят сотрудники ППС, а припаркованные на улице Репина автомобили эвакуировали. Также были замечены силовики, одетые в бронежилеты и каски.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Накануне.RU, что поводов для беспокойства нет — в этом районе проводятся учения.

«Хочу успокоить жителей Екатеринбурга и гостей столицы Среднего Урала, встревожившихся большим количеством силовиков в районе улицы Репина. Ничего криминального в этом районе не происходит, поводов для волнения нет абсолютно никаких. Представители органов внутренних дел совместно с коллегами из Росгвардии и партнерами из регионального ФСБ проводят плановые учения по отработке навыков взаимодействия при поступлении всевозможных вводных на территории спортивных сооружений. Все находится под полным контролем правоохранительных органов, обстановка в Екатеринбурге спокойная, оснований переживать и волноваться нет», — заверил полковник Горелых.

«Как говорится, кто тренируется, самосовершенствуется, своевременно отрабатывает навыки взаимодействия с коллегами из других силовых структур и иных взаимодействующих органов, тот при возникновении реальной угрозы дестабилизации обстановки всегда будет действовать более оперативно, слаженно, профессионально, вовремя прибудет на место происшествия и пресечет любые правонарушения, а также поможет гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — добавил представитель МВД.

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