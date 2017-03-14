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14:02 (мск), источник: РИА Крым

В Москве презентовали туристический потенциал Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). В Москве в рамках Дней Республики Крым в регионах России состоялась презентация туристического потенциала полуострова. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

В рамках мероприятия администрации городов, туристические фирмы, отели, предприятия Ялты, Алушты, Евпатории, Керчи и Севастополя представили свои возможности, рассказали о преимуществах отдыха в Республике, событийных мероприятиях в регионах, проектах, предложениях и новинках туристического сезона 2017 года.

«Помимо туристических выставок, в которых мы ежегодно участвуем, в этом году было принято решение выезжать в субъекты Российской Федерации и презентовать полуостров представителям туристического бизнеса регионов, которые выступают связующим звеном между Крымом и нашими потенциальными туристами», — отметил глава Минкурортов Сергей Стрельбицкий.

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По его словам, Москва — отправная точка Дней Республики Крым в регионах России.

«Проведение мероприятий в таком формате совместно с туристическим бизнесом Крыма дает возможность многогранно представлять наш полуостров, его точки притяжения для отдыха, лечения и оздоровления», — убежден министр.

Стрельбицкий добавил, что 15 марта туристические возможности Крыма будут представлены в Нижнем Новгороде, 17 марта — в Самаре.

Санаторно-курортный и туристический потенциал Крыма в 2017 году также будет презентован в Ставрополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Мурманске, Казани и Ханты-Мансийске.

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