В Москве презентовали туристический потенциал Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). В Москве в рамках Дней Республики Крым в регионах России состоялась презентация туристического потенциала полуострова. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар — РИА Новости (Крым). В Москве в рамках Дней Республики Крым в регионах России состоялась презентация туристического потенциала полуострова. Об этом сообщает
В рамках мероприятия администрации городов, туристические фирмы, отели, предприятия Ялты, Алушты, Евпатории, Керчи и Севастополя представили свои возможности, рассказали о преимуществах отдыха в Республике, событийных мероприятиях в регионах, проектах, предложениях и новинках туристического сезона 2017 года.
«Помимо туристических выставок, в которых мы ежегодно участвуем, в этом году было принято решение выезжать в субъекты Российской Федерации и презентовать полуостров представителям туристического бизнеса регионов, которые выступают связующим звеном между Крымом и нашими потенциальными туристами», — отметил глава Минкурортов Сергей Стрельбицкий.
По его словам, Москва — отправная точка Дней Республики Крым в регионах России.
«Проведение мероприятий в таком формате совместно с туристическим бизнесом Крыма дает возможность многогранно представлять наш полуостров, его точки притяжения для отдыха, лечения и оздоровления», — убежден министр.
Стрельбицкий добавил, что 15 марта туристические возможности Крыма будут представлены в Нижнем Новгороде, 17 марта — в Самаре.