В Москве презентовали туристический потенциал Крыма

В рамках мероприятия администрации городов, туристические фирмы, отели, предприятия Ялты, Алушты, Евпатории, Керчи и Севастополя представили свои возможности, рассказали о преимуществах отдыха в Республике, событийных мероприятиях в регионах, проектах, предложениях и новинках туристического сезона 2017 года.

«Помимо туристических выставок, в которых мы ежегодно участвуем, в этом году было принято решение выезжать в субъекты Российской Федерации и презентовать полуостров представителям туристического бизнеса регионов, которые выступают связующим звеном между Крымом и нашими потенциальными туристами», — отметил глава Минкурортов Сергей Стрельбицкий.