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13:37 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградцы жалуются на маршрутки и недовольны работой автобусов

Об итогах недельной работы «горячей линии» центра пассажирских перевозок 14 марта ВДТВ рассказали в администрации Волгограда.

По официальным сведениям, жители Волгограда за неделю направили в Центр 300 обращений, касающихся как работы маршрутных такси, так и муниципальных автобусных маршрутов.

Специалисты констатируют, что за полтора месяца ими было принято 2300 предложений от волгоградцев по улучшению работы автобусов. В то же время не прекращают жители областного центра сетовать и на работу маршрутных такси.

Как сообщают в горадминистрации, на основе поступивших обращений уже применены некоторые меры. Так, например, изменены конечные остановки автобусных маршрутов № 1, 2, 21, по маршруту № 1 включены дополнительные остановочные пункты на Двинской напротив школы № 44 и в начале улицы Хиросимы, скорректированы пути следования автобусов № 1 и 2, увеличено число автобусов на маршруте 5а.

Возникают вопросы у горожан и по новой электронной карте «Волна». Жителей интересует, как получить 10-процентную скидку на проезд в муниципальном транспорте, где купить карту, как ее пополнить и где.

Напоминаем, что телефон горячей линии по транспортному обслуживанию 23−31−60 работает в будни с 8−00 до 20−00.

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