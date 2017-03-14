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12:43 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Паводок доберется до 223 домов в Свердловской области

Где проживают 335 человек.

Источник: УралИнформБюро

В 2017 году подтопление грозит 11 населенным пунктам в 8 муниципальных образованиях Свердловской области, заявил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на заседании правительства. В зоне риска расположены 223 дома, в которых проживают 335 человек.

При худшем сценарии затопленными окажутся 13 мостов и 1 участок дороги. От цивилизации будут отрезаны 76 населенных пунктов. Жителей этих поселков и деревень заблаговременно обеспечат провиантом, предметами первой необходимости и медикаментами. По подсчетам властей, общий вес товаров составит 147 тонн. В зонах риска также создадут паромные и лодочные переправы, сообщает корреспондент «Уралинформбюро».

Уточненный прогноз по паводку в муниципалитеты направят 5 апреля 2017 года. Вместе с тем уже сейчас в боевую готовность приведены силы МЧС. По словам исполняющего обязанности начальника ГУ МЧС по Свердловской области Ивана Павленко, в схватку в половодьем готовы вступить 12 064 человек личного состава и 2 797 единиц техники. Также разработаны планы эвакуации и создания пунктов временного размещения.

Повышенное внимание планируется уделить гидротехническим сооружениям, которые находятся в стадии капитального ремонта. По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, работы ведутся на Нижнесинячихинской, Новоуткинской и Камышевской плотинах, Бисертском и Сылвенском гидроузлах. «До подрядчиков информация доведена. Организовано круглосуточное дежурство», — отметил министр.

В прошлом году Средний Урал настиг сильнейший за 40 лет паводок. «Большая вода» добралась до 746 придомовых территорий, 331 жилого дома и 24 садовых участков. Критичной была ситуация в Ирбите и Туринске. Понесенные убытки власти региона попытались компенсировать из областного бюджета, выделив 21 миллион рублей. Пострадавшие получили по 10 000 рублей на восстановление подворий.

Стоит отметить, что по прогнозам екатеринбургского «Водоканала», столицу Урала в этом году подмочит еще хлеще, чем в прошлом. Тогда вышедшая из берегов Патрушиха затопила Городскую улицу.

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