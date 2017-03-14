ЮУрГУ впервые вошел в ТОП-600 университетов мира
Челябинский вуз по итоговому баллу опережает Южный федеральный университет и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.
Челябинский вуз по итоговому баллу опережает Южный федеральный университет и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.
Рейтинг выпускается ежегодно Международным советом ученых в рамках программы Global World Communicator. Список составляют эксперты высочайшего уровня — профессора различных университетов.
В этом году в мировой профессиональный рейтинг RankPro вошли 44 университета из России. ЮУрГУ опережает по итоговому баллу Южный федеральный университет и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.