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12:42 (мск), источник: dostup1.ru

ЮУрГУ впервые вошел в ТОП-600 университетов мира

Челябинский вуз по итоговому баллу опережает Южный федеральный университет и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

Южно-Уральский государственный университет впервые вошел в ТОП-600 вузов мирового профессионального рейтинга университетов Worldwide Professional University Rankings RankPro 2016/2017 (RankPro), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Рейтинг выпускается ежегодно Международным советом ученых в рамках программы Global World Communicator. Список составляют эксперты высочайшего уровня — профессора различных университетов.

В этом году в мировой профессиональный рейтинг RankPro вошли 44 университета из России. ЮУрГУ опережает по итоговому баллу Южный федеральный университет и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана.

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ЮУрГУ впервые вошел в ТОП-600 университетов мира
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