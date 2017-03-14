В Ростове остановили работу нескольких мобильных кофеен на Пушкинской

Так, выявлены факты торговли в неустановленных местах по семи адресам.

«Документы, подтверждающие качество на кофе и сопутствующие товары (молоко, сливки, сиропы и др.), санитарные талоны на обработку оборудования, личные медицинские книжки продавцов, документы, подтверждающие прохождение техосмотра транспортных средств, у реализаторов отсутствовали. Торговля осуществлялась из автомобилей, в которых установлено несертифицированное газовое оборудование и горелки с открытым огнем, которые, в случае неисправности, создают чрезвычайную ситуацию и представляют собой угрозу для жизни и здоровья покупателей и продавца», — говорится в сообщении.

Специалисты составили протоколы об административных правонарушениях в отношении продавцов.