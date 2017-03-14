Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Как читать рекламу недвижимости между строк
Московские дороги помоют с шампунем
Украинская судья поразила «боевым раскрасом» - СМИ
«Даже не может прицелиться»: СМИ о провале F-35
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чем полезен жгучий перец: обзор
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Канадские полицейские застрелили на месте русского нарушителя ПДД
Президент Чехии назвал себя агентом Путина
Фоторепортажи
8Тайский День слона
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
16:17 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове остановили работу нескольких мобильных кофеен на Пушкинской

На улице Пушкинской в Ростове провели рейд про пресечению несанкционированной торговли кофе из машин, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, выявлены факты торговли в неустановленных местах по семи адресам.

«Документы, подтверждающие качество на кофе и сопутствующие товары (молоко, сливки, сиропы и др.), санитарные талоны на обработку оборудования, личные медицинские книжки продавцов, документы, подтверждающие прохождение техосмотра транспортных средств, у реализаторов отсутствовали. Торговля осуществлялась из автомобилей, в которых установлено несертифицированное газовое оборудование и горелки с открытым огнем, которые, в случае неисправности, создают чрезвычайную ситуацию и представляют собой угрозу для жизни и здоровья покупателей и продавца», — говорится в сообщении.

Специалисты составили протоколы об административных правонарушениях в отношении продавцов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль назвал фильм CNN о Путине «одиозным»
Голодец: Бедность россиян уникальна
«Не уберегли»: Путин сообщил, что Медведев заболел гриппом
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Процедуру выхода Великобритании из ЕС запустят в конце марта
Книга с картинами Буша-младшего стала бестселлером
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь