В нацпарк «Нижняя Кама» привезли раненую сову

По его словам, птицу временно поместили в импровизированный вольер, сооруженный из большой картонной коробки.

«Решаем, отправить ли сову в Ульяновск (в Симбирский центр спасения диких животных) или выпустить на волю. Пока решили понаблюдать за птицей. Внешних повреждений нет. Основные рефлексы не нарушены, скорее всего, будем выпускать на волю. Для кормления совы нужны мышки, а вот с этим проблема», — отмечает орнитолог.

Ушастая сова — краснокнижная птица. Места ее обитания — лесные опушки, в основном хвойного леса, также она гнездится на озелененных территориях с разреженными насаждениями, где произрастают колючие ели или куртины крупных кустарников.

Питается хищник мелкими грызунами — полевыми мышами и полевками, а в период гнездования — птицами.