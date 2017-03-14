В нацпарк «Нижняя Кама» привезли раненую сову
(Елабуга, 14 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сбитую автотранспортом ушастую сову доставили в национальный парк «Нижняя Кама». Об этом сообщил научный сотрудник парка Ринур Бекмансуров.
(Елабуга, 14 марта, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сбитую автотранспортом ушастую сову доставили в национальный парк «Нижняя Кама». Об этом сообщил научный сотрудник парка Ринур Бекмансуров.
По его словам, птицу временно поместили в импровизированный вольер, сооруженный из большой картонной коробки.
«Решаем, отправить ли сову в Ульяновск (в Симбирский центр спасения диких животных) или выпустить на волю. Пока решили понаблюдать за птицей. Внешних повреждений нет. Основные рефлексы не нарушены, скорее всего, будем выпускать на волю. Для кормления совы нужны мышки, а вот с этим проблема», — отмечает орнитолог.
Ушастая сова — краснокнижная птица. Места ее обитания — лесные опушки, в основном хвойного леса, также она гнездится на озелененных территориях с разреженными насаждениями, где произрастают колючие ели или куртины крупных кустарников.
Питается хищник мелкими грызунами — полевыми мышами и полевками, а в период гнездования — птицами.