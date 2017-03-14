В Никитском саду зацвела магнолия Лебнера — весна, однако! И… столетний юбилей
Магнолия Лебнера в Никитском саду раскрыла свои первые бутоны в этом году и… какие же по счёту… за целый век её жизни здесь? Всё дело в том, что впервые эти
Магнолия Лебнера в Никитском саду раскрыла свои первые бутоны в этом году и… какие же по счёту… за целый век её жизни здесь? Всё дело в том, что впервые эти
В Саду, кстати, это удивительное растение именуют «утончённая аристократка». Глядя на фото, не поспоришь с этим. Чудо природы, усыпанное
Эти магнолии были привезены в Европу в середине XIX века, а первые годы XX столетия в ботаническом саду Дрездена скрещивания между ними осуществил
СПРАВКА: Из Америки в Европу магнолия попала благодаря францисканскому монаху и ботанику Шарлю Плюмье. Покорённый её красотой, он привёз в Париж шесть саженцев в бочках с землёй. Три дерева были подарены Королевскому Саду, а три он продал, окупив все расходы экспедиции. Восторг французов был неописуем.
Цветок магнолии стоил баснословных денег — дороже бриллиантового колье. Все дамы желали щеголять на балу, прикрепив цветок к корсажу. Началась настоящая «магнолиевая лихорадка», подобная «тюльпановой горячке» в Голландии. Садоводы стали красть цветущие деревья друг у друга. Вопрос о магнолии даже слушался в парламенте, и в Америку был отправлен корабль за новыми саженцами.
По материалам Елены Головановой.