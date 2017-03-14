В Никитском саду зацвела магнолия Лебнера — весна, однако! И… столетний юбилей

В Саду, кстати, это удивительное растение именуют «утончённая аристократка». Глядя на фото, не поспоришь с этим. Чудо природы, усыпанное снежно-белыми цветками, обитает в центральном розарии. Кроме того, три магнолии Лебнера растут около научного музея. Магнолия Лебнера — это гибрид двух природных видов, дикорастущих в горных лесах Японии — издавна любимой японцами изящной магнолии звёздчатой и очень выносливой магнолии кобус.

Эти магнолии были привезены в Европу в середине XIX века, а первые годы XX столетия в ботаническом саду Дрездена скрещивания между ними осуществил учёный-селекционер Макс Лебнер. Снежно-белые цветы впервые распустились на сеянцах, выращенных из гибридных семян, лишь в 1917 году. Лебнер к тому моменту уже долгое время жил в США, и описание новых магнолий сделал ботаник Пауль Кахе, назвавший их в честь селекционера. Магнолия Лебнера сочетает лучшие качества родительских видов — от магнолии звёздчатой ей достались многолепестковые цветы звёздчатой формы, а от магнолии кобус — стойкость к засухе и морозам, и аромат, — рассказывает кандидат биологических наук Вера Зыкова. Серебристые пушистые цветочные почки магнолии Лебнера похожи на очень крупные почки вербы. А наружная сторона лепестков раскрывшегося бутона напоминает нежный розовый румянец. На верхушке деревьев уже расцвели первые изящные снежно-белые цветы. Скоро всё дерево будет буквально утопать в них, разливая вокруг волны божественного аромата. Увидеть это чудо можно в ближайшие две-три недели. Магнолия Лебнера открывает в Никитском саду бал цветения «аристократов» флоры — юго-восточно-азиатских растений, роскошно цветущих до появления листьев. Скоро зацветут магнолия Суланжа и магнолия крупноцветковая (королева данного семейства), а также сакура и глицинии.

СПРАВКА: Из Америки в Европу магнолия попала благодаря францисканскому монаху и ботанику Шарлю Плюмье. Покорённый её красотой, он привёз в Париж шесть саженцев в бочках с землёй. Три дерева были подарены Королевскому Саду, а три он продал, окупив все расходы экспедиции. Восторг французов был неописуем.

Цветок магнолии стоил баснословных денег — дороже бриллиантового колье. Все дамы желали щеголять на балу, прикрепив цветок к корсажу. Началась настоящая «магнолиевая лихорадка», подобная «тюльпановой горячке» в Голландии. Садоводы стали красть цветущие деревья друг у друга. Вопрос о магнолии даже слушался в парламенте, и в Америку был отправлен корабль за новыми саженцами.

По материалам Елены Головановой.