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13:38 (мск), источник: НИА Самара

Уполномоченным по правам человека в Самарской области проведет прием в Кинеле

Предварительная запись осуществляется до 21 марта.

23 марта Уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой будет проведен выездной личный прием граждан в г.о Кинель.

На прием могут обратиться жители городского округа Кинель и муниципального района Кинельский.

Прием граждан будет проводиться согласно предварительной записи, с 11:00 до 17:00 по адресу: г. Кинель, ул. Мира, д. 42 (здание Администрации городского округа Кинель).

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись осуществляется до 21 марта в рабочие дни с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по тел. 8 (846−63) 6−38- 40.

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