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13:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Прикамский риелтор обвинен в оформлении участков на подставных людей

По данным следствия, обвиняемый с соучастницей незаконно оформляли земельные участки на своих родственников и друзей, а потом продавали их.

В городе Соликамске ждет отправки в суд дело риелтора и его соучастницы, обвиняемых в мошенничестве, сообщает 14 марта пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Следователи завершили расследование в отношении 31-летнего риелтора и 28-летней женщины, являвшейся частным кадастровым инженером. По версии следствия, пара путем обманных действий оформляла свидетельства на право собственности на родственников и друзей, после того как документы проходили регистрацию, они становились законными собственниками. Впоследствии землю злоумышленники продавали, а вырученные деньги делили между собой. Таким образом они продали четыре земельных участка и получили за это около 3,5 млн рублей.

Мужчина также продал участок стоимостью 780 тыс. рублей. Кроме этого, следователи доказали, что он пытался совершить еще несколько подобных мошенничеств, сумма полученных им средств должна была составить около 5,5 млн рублей. Гражданин собирался таким образом продать еще пять участков.

Следователи считают, что вина подозреваемых доказана полностью, в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Напомним, в феврале 2017 года в СМИ проходили сообщения о мошенниках, которые похитили 89 муниципальных земельных участков, сумма ущерба составила около 35 млн рублей. Один из обвиняемых ранее был муниципальным чиновником.

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