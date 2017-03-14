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18:06 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

164 многодетные семьи Дона получили бесплатные участки с начала года

164 многодетные семьи получили бесплатные участки в Ростовской области с начала 2017 года.

Как сообщается на сайте донского правительства, с 2011 года в Ростовской области землю под строительство бесплатно получили более 12,6 тыс. многодетных семей.

До конца 2017 года участками в регионе планируется обеспечить не менее 3000 семей.

По информации областных властей, в муниципальных образованиях региона ведется работа по межеванию участков для многодетных семей, постановке их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной инфраструктурой за счет бюджетных средств.

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