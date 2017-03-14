В Воронежской области стартовала акция «Чистый лес»
Мусор уберут на территориях, примыкающих к автодорогам.
Мусор уберут на территориях, примыкающих к автодорогам.
В лесничествах Воронежской области стартовала акция «Чистый лес», сообщил
Леса расчистят от мусора и валежника. Уборка пройдет на территориях, примыкающих к автодорогам, и в других часто посещаемых жителями местах.
Акция «Чистый лес» проводится в Воронежской области с 2010 года. Ее цель — привлечь внимание общественности к проблеме загрязненности лесов.