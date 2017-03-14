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13:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Воспитанников закрытого детсада в городке ИВВАИУ распределили в близлежащие учреждения

Детский сад планируется отремонтировать.

Воспитанники детского сада № 4 на территории бывшего ИВВАИУ распределены по близлежащим учреждениям сегодня, 14 марта. В администрации города подчеркнули, что данное учреждение стоит в плане на капитальный ремонт. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе мэрии Иркутска.

Зданию 130 лет, и оно является памятником истории и архитектуры. Помещение пищеблока технически устарело и требует модернизации, но при этом здесь соблюдаются необходимые санитарные требования.

В январе этого года центр историко-культурного наследия провел экспертизу здания. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на проведение комплексного капитального ремонта детского сада.

«В связи с приостановлением деятельности по требованию Роспотребнадзора детского сада № 4 все его воспитанники распределены в близлежащие дошкольные учреждения», — сообщил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин.

Напомним, Управление Роспотребнадзора по Иркутской области временно приостановило работу детского сада № 4 на территории бывшего ИВВАИУ с 14 марта. Многочисленные нарушения выявлены в дошкольном образовательном учреждении в ходе плановой проверки. Руководству детсада выдано предписание. Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения, которые могли привести к распространению инфекционных заболеваний. Было принято решение о временном приостановлении деятельности сада.

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