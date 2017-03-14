МЧС рассказало, что делать при половодье

МЧС по Пермскому краю выпустило заметку о действиях, в случае половодья. Так, специалисты советуют взять документы, деньги, ценные вещи, теплую и удобную одежду, аптечку, постельные принадлежности и трехдневный запас еды.



Далее необходимо оповестить соседей и оказать помощь престарелым и больным. Нужно занять ближайшее возвышенное место. Если половодье застало человека в лесу, тогда лучше забраться на дерево. Не стоит поддаваться панике.



После спада воды МЧС рекомендует открыть в доме окна и двери, не включать освещение и электроприборы до проверки исправности электросетей, остерегаться провисших электропроводов и не использовать воду без санитарной проверки.



Сейчас в Пермском крае создали противопаводковую рабочую группу.