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13:21 (мск), источник: Новости Перми

МЧС рассказало, что делать при половодье

В связи с активным таянием снега в крае существует угроза весеннего половодья. Специалисты советуют пермякам не паниковать.

МЧС по Пермскому краю выпустило заметку о действиях, в случае половодья. Так, специалисты советуют взять документы, деньги, ценные вещи, теплую и удобную одежду, аптечку, постельные принадлежности и трехдневный запас еды.

Далее необходимо оповестить соседей и оказать помощь престарелым и больным. Нужно занять ближайшее возвышенное место. Если половодье застало человека в лесу, тогда лучше забраться на дерево. Не стоит поддаваться панике.

После спада воды МЧС рекомендует открыть в доме окна и двери, не включать освещение и электроприборы до проверки исправности электросетей, остерегаться провисших электропроводов и не использовать воду без санитарной проверки.

Сейчас в Пермском крае создали противопаводковую рабочую группу.

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