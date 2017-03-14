На круизный лайнер Сочи — Крым начали набирать службу безопасности

Сейчас ведется подбор персонала, который будет обеспечивать безопасность и комфорт пассажиров во время плавания.

В команду набирают операторов технических средств охраны (ТСО), операторов интроскопов, группы быстрого реагирования. Смены готовятся в основном из числа опытных работников, уже имеющих навыки работы на объектах морского транспорта, но возможен и приём новых специалистов.

Параллельно с набором персонала завершается согласование договора с ООО «Черноморские круизы» на оказание услуг по обеспечению безопасности судна, в том числе на осуществление инструментального контроля и мониторинга багажа, ручной клади граждан, пассажиров и членов экипажа.

На совещании, посвящённом подготовке к выходу 9-палубного судна на круизную линию, вопросу безопасности уделили особое внимание.

«Будет заключен договор с администрацией каждого морского порта, куда круиз будет заходить, но для нас главное — подбор профессионально подготовленных работников и пристальное внимание руководителей подразделений к данному объекту охраны в течении всего периода работы круизного лайнера, учитывая его особенности и публичность», — заявил директор Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Вячеслав Бурый.

Движение лайнера будет осуществляться по маршруту морпорт Сочи — морпорт Севастополь и обратно, с заходом в морские порты Новороссийска и Ялты. Ведутся переговоры о продлении круизной линии до Турции и Болгарии.