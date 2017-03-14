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16:40 (мск), источник: Вести - Калининград

Фестиваль национальных культур пройдет в Калининграде

18 — 19 марта в Областном центре культуры молодёжи в Калининграде пройдет Международный детский и молодёжный фестиваль национальных культур «Балтийское ожерелье».

Он направлен на поддержку творческой молодёжи, развитие многонациональной культуры и традиций народов Российской Федерации и зарубежных стран. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 500 человек в возрасте от 7 до 25 лет.

В этом году на сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы и сольные исполнители из Калининградской области и польского Гданьска.

Участники фестиваля поборются за победу в следующих номинациях: вокал — народное и эстрадное пение, хореография — народный и эстрадный танец, прикладное творчество. Гран-при фестиваля получат один творческий коллектив и один сольный исполнитель.

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