Фестиваль национальных культур пройдет в Калининграде
18 — 19 марта в Областном центре культуры молодёжи в Калининграде пройдет Международный детский и молодёжный фестиваль национальных культур «Балтийское ожерелье».
18 — 19 марта в Областном центре культуры молодёжи в Калининграде пройдет Международный детский и молодёжный фестиваль национальных культур «Балтийское ожерелье».
Он направлен на поддержку творческой молодёжи, развитие многонациональной культуры и традиций народов Российской Федерации и зарубежных стран. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 500 человек в возрасте от 7 до 25 лет.
В этом году на сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы и сольные исполнители из Калининградской области и польского Гданьска.
Участники фестиваля поборются за победу в следующих номинациях: вокал — народное и эстрадное пение, хореография — народный и эстрадный танец, прикладное творчество.