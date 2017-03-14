Фестиваль национальных культур пройдет в Калининграде

Он направлен на поддержку творческой молодёжи, развитие многонациональной культуры и традиций народов Российской Федерации и зарубежных стран. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 500 человек в возрасте от 7 до 25 лет.

В этом году на сцене выступят вокальные и танцевальные коллективы и сольные исполнители из Калининградской области и польского Гданьска.