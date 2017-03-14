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15:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский водоканал устранил канализационную «пробку» из зажигалок

Коммунальщикам понадобилась спецтехника.

Сотрудники воронежского водоканала нашли в одном из канализационных коллекторов «пробку» из зажигалок, сообщила пресс-служба ООО «РВК-Воронеж» во вторник, 14 марта. Скопление мусора мешало прохождению сточных вод. Для устранения засора пришлось применить спецтехнику.

По данным водоканала, воронежцы часто смывают в канализацию обувь, овощи, предметы личной гигиены, бытовой мусор и другое. Специалисты устранили более 3 тыс. подобных засоров с начала 2017 года.

«Твердые бытовые отходы, попадающие в канализацию, выводят из строя дорогостоящее оборудование канализационно-насосных станций, ремонт или замена которого — трудоемкий и затратный процесс. При засоре трубопровода нечистоты переполяют канализационный колодец. В этом случае велика вероятность прорыва трубы и выхода нечистот на поверхность, а также подтопление подвальных помещений и придомовой территории», — говорится в пресс-релизе.

«РВК-Воронеж» просит воронежцев цивилизованно и бережно относиться к системе водоотведения, не засорять канализацию бытовым мусором и не создавать аварийных ситуаций на канализационных коллекторах.

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