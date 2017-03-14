Воронежский водоканал устранил канализационную «пробку» из зажигалок
Коммунальщикам понадобилась спецтехника.
Коммунальщикам понадобилась спецтехника.
Сотрудники воронежского водоканала нашли в одном из канализационных коллекторов «пробку» из зажигалок, сообщила
По данным водоканала, воронежцы часто смывают в канализацию обувь, овощи, предметы личной гигиены, бытовой мусор и другое. Специалисты устранили более 3 тыс. подобных засоров с начала 2017 года.
«Твердые бытовые отходы, попадающие в канализацию, выводят из строя дорогостоящее оборудование
«РВК-Воронеж» просит воронежцев цивилизованно и бережно относиться к системе водоотведения, не засорять канализацию бытовым мусором и не создавать аварийных ситуаций на канализационных коллекторах.