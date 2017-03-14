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16:34 (мск), источник: Pro Город Самара

В четверг в Самаре завоют сирены оповещения

В четверг, 16 марта, в 10:00 в Самаре и области в целях подготовки к предстоящему паводковому периоду пройдет комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения региона.

В этот день включат электросирены и системы оповещения руководящего состава.

Напомним, работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». Услышав сигнал, жителям следует включить телевизоры, радиоприёмники и прослушать речевое сообщение.

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