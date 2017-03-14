Девочка с самыми длинными волосами в России живёт в Иркутске

Таких волос, как у Даши Барановой, нет во всей стране. И Книга рекордов России подтверждает это. Их длина — 77 сантиметров. И это самая впечатляющая цифра среди детей пяти лет:

Но на головах у игрушек Даша беспорядка не терпит. Даже гриву лошадей заплетает. А сама мечтает о волосах, как у русалочки, хотя уже давно отрастила косы богаче. Кстати, для этого иркутянка ничего особенного не делает. Генетика.

— Родилась с причёской. Подстриглись впервые в два с половиной года. Сантиметров 10 отрезали, — говорит мать Даши Оксана Коган.

Именно мама девочки отправила заявку на рекорд. Никто фиксировать его не приезжал. Организаторы попросили отправить по почте видеозамер длины волос и копию свидетельства о рождении Даши.

— Тишина была несколько дней. Я подумала, наверное, не прошло. Захожу на страницу Книги рекордов России и вижу, что на первой странице моя девочка, — говорит мать Даши Оксана Коган.

Среди рекордсменов страны много маленьких иркутян. На видео они ползают, прыгают в длину и через скакалку больше и быстрее всех. Кстати, Даша успела побить свой же рекорд. С даты регистрации результата её волосы выросли на 1 сантиметр, а сертификата о достижении на руках у девочки ещё нет. Всё не так просто. Оказывается, документ бесплатно не выдают.