«Оплот» потребовал у мэра Омска организовать новый парк в Советском округе

Общественная организация «Оплот» направила мэру Омска Вячеславу Двораковскому открытое обращение по обустройству новой зеленой зоны отдыха в городке Нефтяников.

Как отмечается в тексте обращения, в «Оплот» поступает множество жалоб от омичей, живущих в районе улиц 22 апреля, Химиков, Энтузиастов, Энергетиков. Жители сообщают, что у них нет зон отдыха, есть только мусор и разбитые тротуары, при том, что выбросы вредных веществ в районе происходят регулярно. Общественники попросили мэра пойти навстречу горожанам и организовать в районе названных улиц сквер, аллею или другую зеленую зону.

«Очень часто в “Оплот” обращаются жители Советского округа, мамочки с маленькими детьми — в пределах жилой зоны нет мест для цивилизованного отдыха на природе. Приходится довольствоваться тем, что есть — гулять с колясками по бездорожью или играть с детьми в грязных песочницах. От лица жителей городка нефтяников, который считается не краем географии, а началом города, мы обратились к мэру Омска с просьбой организовать еще одну зеленую зону в районе улицы Энтузиастов — вместо бесхозной территории», — комментирует инициативу сопредседатель общественной организации Инна Гомолко.

В свою очередь сопредседатель «Оплота» Олег Афанасьев отмечает, что парки и скверы в Нефтяниках на самом деле есть, но они находятся в стороне от большинства жителей и при этом требуют тщательной уборки и внимания.

«В Нефтяниках есть хорошие парки, но они находится очень далеко от многих улиц. Вся инфраструктура, которая есть — ул. Андрианова, парк “Сибирский нефтяник”, парк культуры и отдыха, они как-то сбоку городка Нефтяников. Все, что в сторону ОмГУ, Нефтезаводской, “Ермака”, там нет никаких мест, где бы можно было бесплатно позаниматься спортом, погулять по приличным тропинкам. Хотя, на самом деле места есть, просто они не ухожены», — говорит общественник.

Открытое обращение к мэру по озеленению Нефтяников можно скачать здесь.