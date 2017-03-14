Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Чем полезен жгучий перец: обзор
Россияне предпочли ипотеку аренде
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
5 фантастических технологий продления жизни
Психологи определили, что значит «хороший человек»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Первая женщина в космосе
12Наступление на Мосул
10Фестиваль весны в Индии
13:45 (мск), источник: СуперОмск

«Оплот» потребовал у мэра Омска организовать новый парк в Советском округе

Местные жители ждут новый сквер или аллею в районе ул. Энергетиков и Энтузиастов уже в 2017 году.

Общественная организация «Оплот» направила мэру Омска Вячеславу Двораковскому открытое обращение по обустройству новой зеленой зоны отдыха в городке Нефтяников.

Как отмечается в тексте обращения, в «Оплот» поступает множество жалоб от омичей, живущих в районе улиц 22 апреля, Химиков, Энтузиастов, Энергетиков. Жители сообщают, что у них нет зон отдыха, есть только мусор и разбитые тротуары, при том, что выбросы вредных веществ в районе происходят регулярно. Общественники попросили мэра пойти навстречу горожанам и организовать в районе названных улиц сквер, аллею или другую зеленую зону.

«Очень часто в “Оплот” обращаются жители Советского округа, мамочки с маленькими детьми — в пределах жилой зоны нет мест для цивилизованного отдыха на природе. Приходится довольствоваться тем, что есть — гулять с колясками по бездорожью или играть с детьми в грязных песочницах. От лица жителей городка нефтяников, который считается не краем географии, а началом города, мы обратились к мэру Омска с просьбой организовать еще одну зеленую зону в районе улицы Энтузиастов — вместо бесхозной территории», — комментирует инициативу сопредседатель общественной организации Инна Гомолко.

В свою очередь сопредседатель «Оплота» Олег Афанасьев отмечает, что парки и скверы в Нефтяниках на самом деле есть, но они находятся в стороне от большинства жителей и при этом требуют тщательной уборки и внимания.

«В Нефтяниках есть хорошие парки, но они находится очень далеко от многих улиц. Вся инфраструктура, которая есть — ул. Андрианова, парк “Сибирский нефтяник”, парк культуры и отдыха, они как-то сбоку городка Нефтяников. Все, что в сторону ОмГУ, Нефтезаводской, “Ермака”, там нет никаких мест, где бы можно было бесплатно позаниматься спортом, погулять по приличным тропинкам. Хотя, на самом деле места есть, просто они не ухожены», — говорит общественник.

Открытое обращение к мэру по озеленению Нефтяников можно скачать здесь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Телеканал CNN показал фильм о Владимире Путине
Эксперты составили рейтинг полезности депутатов Госдумы
Орешкин назвал рубль слишком крепким
Генпрокуратура назвала догадкой данные о крушении Ту-154
Верховный суд ЕС признал законным запрет хиджабов на работе
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Россию ждет крупнейшее за сто лет половодье
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
Сбил ребенка в воспитательных целях: возбуждено уголовное дело В Ленобласти возбуждено дело в отношении водителя, который наехал на ребенка за стрельбу по его машине из игрушки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Сногсшибательная шпионка: Шарлиз Терон показала «Атомную блонду» 41-летняя актриса предстала в образе бесстрашного агента британских спецслужб
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь