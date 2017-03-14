В Сочи начнут эвакуировать мешающие мусоровозам автомобили

«Санитарное состояние курорта сегодня требует срочного решения. Огромная проблема — вывоз бытовых отходов. Жители домов ставят машины и перекрывают дорогу к контейнерным площадкам. В итоге — мусор накапливается», — отметил мэр Сочи.

«Мы будем инициировать круглосуточное патрулирование данных территорий. Никаких автомобилей перед контейнерными площадками быть не должно», — заключил Пахомов.

Градоначальник напомнил, что в Сочи проводятся более 200 мероприятий в год, из которых не менее 30% являются международными.