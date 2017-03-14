Воронежский хор «Русский формат» выступит на Московском пасхальном фестивале

Мужской хор Воронежского концертного зала «Русский формат» примет участие в Московском пасхальном фестивале, сообщил официальный сайт форума во вторник, 14 марта. Концерты воронежских хористов пройдут в Москве и Твери с 18 по 20 апреля.

Концерты хора «Русский формат» пройдут в Пансионате для ветеранов труда № 1 (Москва) 18 апреля, в Воскресенском кафедральном соборе Твери 19 апреля и в храме Троицы Живоначальной в Серебряниках (Москва) 20 апреля. «Русский формат» — единственный коллектив из Воронежа, который примет участие в музыкальном форуме.

— Организаторы Пасхального фестиваля редко доверяют хоровому уровню регионов. Кроме того, Валерий Гергиев не очень любит приглашать на фестиваль коллективы, уже выступавшие на нем. Слава Богу, раз нас выбирают, значит, мы соответствуем. Для нас это большая честь, — рассказал руководитель хора «Русский формат» Серафим Дубанов.

В 2016 году музыканты давали три концерта на площадках столицы в формации митрополичьего хора «Символ веры». В 2017 году хористы отправятся в столицу в качестве хора Воронежского концертного зала «Русский формат». Программа в Пансионате для ветеранов труда будет более светской, сообщил Серафим Дубанов. Хористы исполнят песни военных лет и советской эстрады. На концертах в храмах хор исполнит духовную музыку.

— Над новой программой мы работаем уже сейчас. Она будет построена на духовных произведениях, логично следующих друг за другом от Великого Поста к Пасхе. Мы хотим насытить концерт евангельскими сюжетами, рассказать о посте и о его логичном завершении — празднике Пасхи, — пояснил Серафим Дубанов.

Контекст

Мужской хор Воронежского концертного зала «Символ веры» был основан в 2008 году. В 2013 году по решению Священного Синода стал именоваться митрополичьим. Несмотря на это, в репертуаре хора множество светских произведений, поэтому хористы образовали новую формацию — хор «Русский формат», выступающий со светской программой.

XVI Московский Пасхальный фестиваль, бессменным руководителем которого является знаменитый дирижер Валерий Гергиев, пройдет с 16 апреля по 9 мая при поддержке Правительства Москвы, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации и по Благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В 2017 году фестиваль посвящен 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского.