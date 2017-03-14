Солнечная погода пришла в Нижегородскую область

Сегодня днем воздух прогреется до +5, к ночи похолодает до -4. Завтра по прогнозам синоптиков будет прохладнее — температура воздуха составит +3 градуса. А вот уже в четверг, по прогнозам синопитков, погода немного испортится. Небо заволокут облака и пойдет дождь. Но при этом станет теплее — до +5 градусов.