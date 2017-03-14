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13:47 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Солнечная погода пришла в Нижегородскую область

Солнечная погода без осадков будет сопровождать жителей Нижегородской области сегодня и завтра. Таков прогноз регионального Гидрометцентра.

Сегодня днем воздух прогреется до +5, к ночи похолодает до -4. Завтра по прогнозам синоптиков будет прохладнее — температура воздуха составит +3 градуса. А вот уже в четверг, по прогнозам синопитков, погода немного испортится. Небо заволокут облака и пойдет дождь. Но при этом станет теплее — до +5 градусов.

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