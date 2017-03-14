В Молдове запустили новую игру для подростков «Розовый кит»

Автор предлагает позитивный образ, чтобы сбалансировать текущее состояние дел и внести свой вклад в нейронную релаксацию.



Я предложил играть в розового кита и призвал интернет-пользователей пройти 50 шагов за доброе дело, чтобы подарить жизнь или быть счастливым!, — написал Штефан Попов в своем микроблоге.



Вот что нужно сделать:



1. Посмотрите на себя в зеркало и скажите себе спасибо за то, что вы прекрасны.



2. Просыпайтесь в 5:20 и пробежитесь по парку.



3. Примите душ, идите на работу, будьте полезными, не сидите в Facebook-е.



4. Улыбнитесь незнакомому человеку.



5. Смотрите по-дружески в общественном транспорте.



6. Читайте книгу в обеденный перерыв



7. Купите коллеге кофе и сладкий крендель.



8. Скажите незнакомцу: Добрый день!

9. Позвоните своим родителям и поговорите с ними хотя бы 10 минут.



10. Спойте мелодию Чудесно, чудесно, чудесно Жить, друзья,

Жить, друзья! (песня Оаки из фильма (Мария Мирабела).



11. Прослушав песню, расслабитесь и сосредоточьтесь.



12. Любите свою семью, проводите с ними больше времени.



13. Простите тех, кто причинил вам боль.



14. Никого не осуждайте. По крайней мере, попробуйте в течение дня.



15. Сделайте что-нибудь новое! Придумайте хорошее испытание.



16. Покормите птиц или постройте для них гнездо.



17. Сделать что-то доброе для человека, который нуждается в помощи.



18. Подарите кому-нибудь теплое объятие.



19. Посадите дерево.



20. Будьте вежливы с водителями маршруток, официантками, относитесь ко всем уважительно.



21. Поощряйте друга, поддержите инициативу, идею!



22. Учите родной язык.



23. Простите своих врагов… и, возможно, даже попытайтесь обнять!



24. Не сердитесь, делаете выводы.



25. Дайте себе момент отдыха под хорошую музыку, ароматерапию и медитацию.



26. Расскажите своей семье, как сильно вы их любите, крепко обнимите.



27. Приготовьте романтический вечер или вкусный ужин.



28. Помогайте старикам, будьте добрее и терпеливее с окружающими.



29. Будьте изобретательны, сделайте что-нибудь хорошее в вашем дворе, сделайте что-то на благо общества.



30. Примите себя! Примите Додона, Ионела Истрати, Игоря Кучука… они тоже люди!



31. Сделайте сбережения для поездок или покупки книг.



32. Сделайте что-нибудь, что не позволяли себе раньше: турпоход, парапланеризм, актерская игра.



33. Снимите мотивационное видео … Жизнь стоит прожить!



34. Займитесь волонтерством и сделайте обмен опытом.



35. Повторите задание 1!



36. Попробуйте один день не использовать мобильный телефон.



37. Попробуйте забыть на несколько дней о социальных сетях и встречайтесь с друзьями.



38. Реагируйте на случаи дискриминации или несправедливости.



39. Открывайте для себя новые увлечения или интересы в жизни.



40. Принять участие в тренинге, организованном Штефаном.



41. Поцелуйте неизвестную девушку или парня! :)



42. Помолитесь за свою семью и за тех, кто в этом нуждается.



43. Вернитесь в страну, если вы уехали.



44. Сделайте что-то спонтанное и незапланированное.



45. Сходите на интересный спектакль.



46. ​​Заведите домашнее животное и заботьтесь о нем.



47. Исследуйте, изучайте, открывайте для себя природу, людей и передавайте свой жизненный опыт потомкам.



48. Купить буханку хлеба и стакан молока для голодного человека.



49. Будьте информированы и не позволяйте манипулировать собой.



50. Передайте дальше этот список! Делайте хорошие вещи, верьте в свою мечту и руководствуйтесь истинными человеческими ценностями!